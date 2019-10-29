Москва, 29 октября, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Рекордное количество поношенной одежды ввезено в Россию за 2018 год, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Teo Romera Секонд хэнд

По официальным данным, за истекший год в Россию ввезли 38 тыс. тонн «одежды сэконд-хенд», тогда как в 2017 году этот показатель не превысил 17,4 тыс. тонн.

По мнению ряда СМИ, это может свидетельствовать как о снижении уровня доходов населения России, так и о росте тенденций перехода к «разумному потреблению» товаров, не имеющих большого значения для реального существования человека, но при этом не доходя до полного отказа от слежения за модой.

Кроме того, в обществе растёт число людей, довольно быстро продающих одежду, которую они не носят ежедневно. Наряду с этим существует масса людей, стремящихся совместить достойный внешний вид со скромным бюджетом.