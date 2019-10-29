Ульяновск, 29 октября, 2019, 18:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области 12 школ перешли на триместровую систему обучения вместо чертвертей, которая предполагает пять недель учёбы и одну неделю отдыха. Эту систему могут внедрить в следующем году и в других школах региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам аппаратного совещания.

Школьный класс

В 2019 году триместровая система обучения организована в 12 школах — в Димитровграде, Ундоровском лицее и Большеключищенской школе Ульяновского района. Данная система предполагает равномерное деление учебной нагрузки в течение учебного года: по три месяца вместо четвертей. Промежуточная аттестация проходит в конце ноября, февраля и мая.

По словам губернатора Сергея Морозова, к 2020 году «должно быть понимание, какие школы могут перейти на триместровую систему обучения». Глава региона считает, что данная «практика позволит обеспечить эффективное качество образовательной подготовки детей».

Отметим, федеральный закон «Об образовании» предполагает, что каждая школа может самостоятельно выбирать систему организации обучения и устанавливать сроки каникул. Триместр длится 11 недель — два раза по пять учебных недель и неделя отдыха между ними (за исключением зимних каникул, которые длятся две недели). Напомним, что четверть состоится из восьми или 11 недель обучения, каникулы — от семи до 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в рамках осенних каникул впервые в регионе организованы смены для школьников в загородных лагерях. Детей принимают пять лагерей. Кроме того, продолжают работу и круглогодичные лагеря.

Подробнее: В Ульяновской области впервые на осенних каникулах проходят смены в лагерях