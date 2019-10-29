Рига, 29 октября, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Если бы Россия «не угрожала Латвии», а Латвия «не вынуждена была» тратить миллионы евро на военные расходы, соблюдая стандарт НАТО в размере 2% от ВВП на оборону, то в латвийской казне были бы деньги на повышение зарплат и врачам, и учителям. Такой вывод можно сделать из заявления латвийского политолога Эдвина Инкенса радио Baltkom. Сейчас эти деньги изъять на другие нужды «не получится», считает он.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«У нас существует мировой охранник, который охраняет всех только за деньги. Это господин Трамп. Так что нам эти 2% от ВВП на оборону нужны. (…) Мы можем по своим политическим убеждениям считать, что Россия никогда ни на кого не нападет. Но большая часть людей, которые работают в НАТО (…), понимают, что никто, кроме России, здесь напасть не может», — заявил Инкенс. Его слова цитирует латвийский новостной портал Mixnews.

В Латвии в настоящий момент врачи готовятся к череде акций протеста, требуя в 2020 году повысить зарплаты, однако депутаты парламента настаивают, что в бюджете 2020 года на это денег не предусмотрено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Прибалтике фактор России традиционно является ключевым во внутренней политике. Все негативные явления зачастую сводятся либо к «трагическому прошлому в СССР», либо к современным «угрозам со стороны России». Так, например, самый высокий уровень алкоголизма на душу населения в соседней с Латвией в Литве также в своё время объяснили «последствиями советской оккупации». «Негативное влияние» СССР в алкоголизме объяснили даже на филологическом уровне.

Иногда такие утверждения раскрываются и в совершенно неожиданных эпизодах. Например, в той же Литве, когда в зените моды на Западе находилась кампания по обвинениям известных людей в сексуальных домогательствах 20−30-летней давности к женщинам, в непотребном поведении был обвинён литовский известный театральный режиссёр Йонас Вайткус. Литовский мэтр пояснил: обвинения — это тщательно спланированный план России по дискредитации неугодного режиссёра за то, что он имеет смелость критиковать Владимира Путина.