Красноярск, 29 октября, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Зафиксированное почти сразу после аварии на золотом прииске превышение в десятки и даже сотни раз предельно допустимых концентраций (ПДК) меди, свинца и цинка поражает воображение, но имеет вполне объяснимый характер. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал российский координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов, комментируя обнародованные Росгидрометом результаты анализа проб воды в реке Сисим — притоке Енисея.

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«Очевидно, что зафиксированное Росгидрометом высокое и экстремально высокое загрязнение реки Сисим имеет своей причиной разрушение дамб золотодобывающей компании на впадающей в Сисим реке Сейба. За весь полевой сезон промывки золота на дне каждого пруда-отстойника могло накопиться значительное количество тяжелых металлов. Затем, после разрушения дамб, всё содержимое каскада прудов оказалось сначала в реке Сейба, а затем и в Сисиме (является притоком Енисея — прим. ИА REGNUM)», — подчеркнул Александр Колотов.

Эколог предполагает, что слив прудов-отстойников (вместе с попаданием в реку тяжёлых металлов) на участках добычи россыпного золота происходит регулярно.

«Конечно, спутниковые снимки не позволяют выявлять превышение ПДК по меди, свинцу и цинку, но вполне способны определять часто сопутствующие им загрязнения водных объектов взвешенными веществами. Например, в прошлом году наш спутниковый мониторинг зафиксировал шесть случаев мощного загрязнения рек Сисим и Сейба. Последний случай был наиболее показателен: шлейф чрезвычайно мутной воды протянулся по течению Сейбы и Сисима на расстояние 240 километров», — объясняет собеседник ИА REGNUM.

Всего по Красноярскому краю в 2018 году, по его словам, спутниковый мониторинг зафиксировал 63 факта комплексных загрязнений рек при добыче россыпного золота на территории шести районов края — Балахтинского, Березовского, Курагинского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Эвенкийского.

«Протяженность практически всех выявленных загрязнений составляла десятки или даже сотни километров. Никакой тенденции к улучшению экологической ситуации с добычей россыпного золота не наблюдается. Напротив, упрощение порядка выдачи лицензий на россыпное золото привело к тому, что в золотодобычу ринулись новые и непрофильные компании, желающие получить быструю прибыль и готовые ради неё пренебрегать соблюдением норм природоохранного и трудового законодательства. Масштабы ущерба окружающей среде от подобной «либерализации» добычи россыпного золота нам ещё предстоит оценить», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края на берегу реки Сейбы (приток реки Сисим, бассейн Енисея) прорвало каскад дамб технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате ЧП не только погибли 17 человек, пострадали более 40 человек и пропали без вести три человека, но также был нанесён экологический ущерб окружающей среде.

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20−21 октября специалисты «Среднесибирского УГМС» отобрали пробы воды в реке Сисим, в створе гидропоста у деревни Березовая Балахтинского района. Химический анализ показал экстремально высокое и высокое загрязнение ионами меди, ионами свинца, ионами цинка.