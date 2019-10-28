Курагинский р-н, , 06:59 — REGNUM В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в краевом главке МЧС.

Поисково-спасательная операция в районе прорыва дамбы 24.mchs.gov

В ведомстве уточнили, что в списках пропавших без вести значатся три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Курагинском районе Красноярского края произошла 19 октября. На участке золотодобычи прорвало дамбу, затем разрушились ещё четыре гидротехнических сооружения. Погибли 17 человек, более 40 пострадали. Поиски пропавших без вести продолжаются.

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