Москва, 29 октября, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Россия никогда не была инициатором введения санкций в отношении США и Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Читайте также: В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

Официальный представитель Кремля при этом отметил, что контрсанкции — это вынужденная мера, у которой всё же есть и положительные стороны.

«Меры эти вынужденные, — подчеркнул Песков. — Мы находимся в условиях обмена санкционными решениями не по нашей инициативе».

Однако нет худа без добра, уверен пресс-секретарь российского лидера. «Есть определённые «плюсы» и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики».

Также по теме: Отменить антироссийские санкции может группа смельчаков — экс-посол Австрии

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции США и ЕС были введены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Санкции неоднократно продлевались. Москва, в свою очередь, не оставила эти недружественные шаги без ответа, запретив ввоз ряда продовольственных товаров из стран, поддержавших санкционную войну.

Добавим, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что экономические санкции против России бесперспективны и не работают, а политики, которые к ним призывают, недальновидны.