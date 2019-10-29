Абакан, 29 октября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Руководитель Торгово-промышленной палаты Хакасии Серж Адамян 29 октября подарил Национальной библиотеке имени Н. Г. Доможакова собрание сочинений известного государственного деятеля Евгения Примакова. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры Хакасии.

R-19.ru Главная библиотека Хакасии приняла в дар собрание сочинений Евгения Примакова

Собрание сочинений состоит из десяти томов. В него вошли научные исследования, учебно-методические работы, журналистские публикации политика и другие материалы, в том числе те, которые Евгений Примаков писал, будучи главой Торгово-промышленной палаты России.

«Это уникальное издание будет интересно каждому, кто интересуется политической жизнью современной России и ее недавней историей», — прокомментировал Серж Адамян.

Напомним, 29 октября 2019 года исполнилось 90 лет со дня рождения Евгения Примакова. За годы своей политической карьеры он был премьер-министром России, главой Министерства иностранных дел, депутатом Госдумы, директором Службы внешней разведки. Умер Евгений Примаков 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Москве откроют памятник государственному деятелю, учёному и политику Евгению Примакову.

Читайте также: Памятник Евгению Примакову открывают в Москве — трансляция