В Москве увековечили память Евгения Примакова
В 2016 году в Москве, на стене дома в Скатертном переулке, где Евгений Примаков жил в 1996 — 2015 годах, установили мемориальную доску. Памятная доска изготовлена в бронзе. Текст гласит: «Видный государственный деятель СССР и России, академик РАН Евгений Максимович Примаков жил в этом доме с 1996 по 2015 год». Над проектом работали скульптор, народный художник России, профессор А.И.Рукавишников и архитектор А.В.Кочаковский.
Евгений Примаков в разные годы был председателем правительства РФ, министром иностранных дел России, руководителем Центральной службы разведки СССР, директором Службы внешней разведки России, председателем Совета Союза Верховного Совета СССР, президентом Торгово-промышленной палаты России, депутатом Госдумы. С его именем также связывают перелом во внешней политике России — «отказ от атлантизма в пользу концепции «многополярного мира». Также всем памятен демарш политика, отказавшегося лететь в Вашингтон после известия о начале бомбардировок Югославии, более известный как «разворот над Атлантикой». Примаков был одним из самых популярных политиков страны, СМИ прочили ему президентское кресло. Однако из-за неожиданной отставки в мае 1999 года этим ожиданиям сбыться было не суждено.
Евгений Примаков умер 26 июня 2015 года в Москве в возрасте 85 лет.
10 лет назад Евгений Примаков, являюсь президентом ТПП РФ, посещал Алтайский край и дал высокую оценку как агропромышленному, так и туристическому потенциалу региона, так и его экологическим, водным и земельным ресурсам.
Евгений Примаков сказал тогда, что обсуждал с Владимиром Путиным инновационные точки развития и отметил, что Алтайский край как раз и является одной из таковых точек.
Памятник будет установлен на пересечении улицы Смоленская и Смоленской-Сенной площади — в сквере напротив здания МИД России.
Монумент создан авторским коллективом под руководством скульптора, народного художника Георгия Франгуляна.
Путин откроет памятник Евгению Примакову в Москве
Решение об установке памятника было принято в феврале 2018 года на заседании комиссии по монументальному искусству при Московской городской думе.