Евгений Примаков в разные годы был председателем правительства РФ, министром иностранных дел России, руководителем Центральной службы разведки СССР, директором Службы внешней разведки России, председателем Совета Союза Верховного Совета СССР, президентом Торгово-промышленной палаты России, депутатом Госдумы. С его именем также связывают перелом во внешней политике России — «отказ от атлантизма в пользу концепции «многополярного мира». Также всем памятен демарш политика, отказавшегося лететь в Вашингтон после известия о начале бомбардировок Югославии, более известный как «разворот над Атлантикой». Примаков был одним из самых популярных политиков страны, СМИ прочили ему президентское кресло. Однако из-за неожиданной отставки в мае 1999 года этим ожиданиям сбыться было не суждено.

Евгений Примаков умер 26 июня 2015 года в Москве в возрасте 85 лет.