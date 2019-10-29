Москва, 29 октября, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Украина показала свою несостоятельность как независимое государство. Об этом 29 октября заявил политолог Алексей Мартынов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Чем дальше мы наблюдаем за тем, что происходит на Украине, тем больше понимаем, что есть две Украины. Сегодняшнее украинское государство не может существовать само по себе. Неминуемо гражданская война уничтожит украинское государство или кто-то победит. Если будет идти как сейчас идёт, то победят нацисты», — сказал эксперт.

Мартынов отметил, что украинское государство не может существовать самостоятельно. Украина, по его мнению, может существовать только в составе крупных блоках, таких как Российская Империя или СССР.