Москва, 29 октября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Дипломат Евгений Примаков — человек, который отдал себя стране и который видел будущее России с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия выставки в Госдуме.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Когда мы говорим о Примакове, в первую очередь это человек, который отдал себя стране. Это человек, который до конца своей жизни подчёркивал при каждой встрече, что нашей стране повезло. Он видел будущее нашей страны с Путиным, и он всегда говорил, что нам необходимо помогать президенту — каждому на своем посту, на своем участке, потому что в Путине он видел спасение России и развитие России», — сказал Володин.

«Он считал Путина — преимуществом нашей страны. Хочу подчеркнуть: не нефть, не газ, не геополитическое положение. Он считал и всегда подчеркивал, что наше преимущество — это президент Путин. И своим друзьям и соратникам он это постоянно внушал, говоря о том, что мы должны делать все для того, чтобы поддержать президента, которому нелегко, который отстаивает страну. Здесь он с ним был единомышленником. Он говорил, что Путин любит страну, он будет делать все, чтобы страна была сильнее, была богаче. С этим он ушел», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме открылась выставка «Путь созидателя. К 90-летию Е. М. Примакова». Экспозиция организована Государственной думой совместно с Государственным центральным музеем современной истории России.