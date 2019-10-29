Москва, 29 октября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. Самыми лучшими городами России для путешествий и отдыха в 2020 году названы города Санкт-Петербург и Екатеринбург. За них отдали голоса по 15% и 12% опрошенных соответственно, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Down-house.ru Медный всадник. Санкт-Петербург

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За Казань и Сочи как лучший город России для путешествий отдано по 9% голосов. за Москву — 8%, за Калининград — 6%, за Нижний Новгород — 4%, за Ростов-на-Дону, Ялту и Ярославль — по 3,5%.

Также в топ-25 лучших городов РФ для туризма в 2020 году вошли: Красноярск, Иркутск, Самара и Севастополь — по 3%, Астрахань, Владивосток, Краснодар, Рязань и Ульяновск — 2%, Выборг, Великий Новгород, Воронеж, Псков, Пятигорск, Сергиев Посад, Тверь и Вологда — 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми лучшими городами России для путешествий на автомобиле стали Москва и Санкт-Петербург. За них отдали голоса по 22% опрошенных автотуристов.

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