Нужна максимальная дифференциация: эксперт об учете бедности в России
Санкт-Петербург, 29 октября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Для того, чтобы поддержка бедных граждан была максимально эффективной, нужен максимально дифференцированный подход к измерению уровня жизни, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 29 октября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя сообщения о возможном изменении порядка измерения уровня бедности в России.
Ранее РБК сообщило, что в Министерстве экономического развития предлагают изменить порядок статистического измерения уровня бедности. Предлагается подтверждать показатели уровня бедности данными о доходах, получаемыми от налоговой службы и Пенсионного фонда.
Также предложено отдельно изучать условия жизни семей с детьми и пенсионеров. Главная цель изменений — улучшить качество статистики и повысить адресность помощи.