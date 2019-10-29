Барнаул, 29 октября, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Сильные порывы ветра уже доставили немало хлопот жителям Алтайского края. По данным канала «Инцидент Барнаул», где опубликованы видео с авторегистраторов, в Барнауле порывом ветра перевернуло автобусную остановку вместе с людьми.

Цитата из канала «Инцидент Барнаул» Штормовой ветер снёс автобус на остановку. Барнаул

Судя по кадрам, это произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Попова. Двое человек упали навзничь, и один из них, судя по кадрам, не сумел подняться.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае вот уже второй день наблюдается штормовой ветер, его порывы превышает 30 метров в секунду.

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