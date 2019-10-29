Тверь, 29 октября, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Работы по восстановлению электроснабжения районов Тверской области, нарушенного из-за непогоды в ночь на 28 октября, завершаются. Вопрос обсуждался 29 октября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Как было заявлено на заседании, по данным на 9:00 29 октября отключено несколько линий и подстанций, еще остаются потребители, которым необходимо восстановить электроснабжение.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

«Нужно приложить максимальные усилия для возобновления энергоснабжения», — подчеркнул Игорь Руденя.

Заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц сообщил, что минувшей ночью энергетики подключили линию Бежецк-Пищалкино, планируется, что сегодня по основной линии будет подключен Весьегонск, стратегически важными направлениями являются Лесное, Фирово, Бологое. До конца светового дня 29 октября к электроснабжению планируется подключить всех потребителей, подчеркнул Манжонц.

Ход работ по электроснабжению, по поручению губернатора, руководители профильных ведомств лично контролируют на местах. Также принято решение усилить группировку служб, занимающихся восстановлением электроснабжения региона. Всего задействовано свыше 120 бригад, 130 единиц специальной техники, более 500 человек. В Тверскую область привлечены бригады Россетей из других регионов, что увеличит число специалистов почти до тысячи человек.

Работы по ликвидации последствий непогоды ведутся с ночи 28 октября. Восстановление электроснабжения находится на личном контроле главы региона Игоря Рудени — накануне, 28 октября губернатор лично облетел районы, пострадавшие от урагана и ознакомился с ходом работ.