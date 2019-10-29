Делягин призвал не ждать «разумной активности» от Дмитрия Медведева
Москва, 29 октября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Предложение сопоставлять данные Росстата об уровне бедности населения России с информацией о доходах граждан, которая есть в распоряжении ФНС и Пенсионного фонда РФ, правильное, и его реализация сделает российскую статистику более достоверной, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 октября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предложенное Минэкономразвития РФ сопоставление статистики Росстата с данными ФНС и Пенсионного фонда раскритиковал член общественной палаты Хабаровского края Олег Белозеров. По его мнению, новая методика подсчёта по большому счету не даст ничего, кроме разве того, что количество бедняков будет снижаться только на бумаге.