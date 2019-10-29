Москва, 29 октября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Предложение сопоставлять данные Росстата об уровне бедности населения России с информацией о доходах граждан, которая есть в распоряжении ФНС и Пенсионного фонда РФ, правильное, и его реализация сделает российскую статистику более достоверной, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 октября корреспонденту ИА REGNUM.

Delyagin.ru Михаил Делягин

«Странно, что это не реализовали в прошлом, — сказал Делягин. — Лучше брать более широкий круг информации и как можно более объективизированной. Судя по всему, сам Росстат был не в состоянии осуществить такую грандиозную новацию, как позвонить в налоговую службу, а товарищ Орешкин, как человек с более широким кругозором, до этого додумался. На третьем году своего министерства. Впрочем, если Росстат напишет в налоговую службу, то его могут и послать, но если туда обратится министр, то его уже приходится слушать. Просто при нормальном административном подчинении и при нормальном премьер-министре это делал бы глава правительства. Но ожидать от Дмитрия Медведева какой-то разумной активности я бы не стал».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предложенное Минэкономразвития РФ сопоставление статистики Росстата с данными ФНС и Пенсионного фонда раскритиковал член общественной палаты Хабаровского края Олег Белозеров. По его мнению, новая методика подсчёта по большому счету не даст ничего, кроме разве того, что количество бедняков будет снижаться только на бумаге.