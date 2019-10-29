Москва, 29 октября, 2019, 06:26 — ИА Регнум. Отдых на курортах Турции может подорожать из-за нового налога, который охватит все объекты размещения, включая отели на курортах, популярных у отдыхающих из России. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Eugene Yakovenko Отель. Турция

Нововведение, уже получившее название «налог на проживание», вступит в силу с 1 апреля 2020 года. Гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги обяжут уплачивать налог как с цены размещения гостя, так и со всех оказываемых ему услуг.

Ожидается, что до конца следующего года ставка налога будет составлять 1% от совокупной стоимости услуг, предоставленных постояльцу, а с 2021 года объекты размещения начнут платить в бюджет страны уже 2%.

Эксперты отмечают, что турецкие отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, и многие туроператоры открыли бронирование отелей на будущий летний сезон. Таким образом, возможность заложить новый налоговый сбор в цены на предстоящий год остаётся только у тех, кто ещё не выставил в продажу свои номера.

Однако, по оценкам специалистов, в сезон 2020 года отели Турции и без нового налога прибавят в цене от 5% до 15%. В 2021 году проживание для туристов станет ещё дороже, так как «налог на проживание» уже однозначно будет включен в контрактинг всеми отелями.