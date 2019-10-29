Владивосток, 29 октября, 2019, 04:46 — ИА Регнум. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту хищения из городского бюджета средств, направленных на ремонт муниципального транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по Приморью.

Dr. Leonid Kozlov Игорь Пушкарёв

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По версии следствия, в период с 2010 по 2015 год должностное лицо администрации Владивостока из корыстной заинтересованности разработало коррупционную схему хищения денежных средств из бюджета города и «организовало без проведения конкурентных процедур приобретение автобусов, впоследствии переданных муниципальному предприятию, право на ремонт которых было только у аффилированной ему организации». Всего, как полагает следствие, за ремонт автобусов компании было перечислено 54 млн руб.

Речь идёт о временном отрезке, когда главой Владивостока был Игорь Пушкарёв, ныне отбывающий наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданский иск Генеральной прокуратуры на сумму 3,2 млрд рублей к бывшему главе Владивостока Игорю Пушкарёву поступил в суд.