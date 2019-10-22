Владивосток, , 05:07 — REGNUM Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв, осужденный к длительному сроку заключения, на своей странице в Facebook рассказал о предстоящем рассмотрении иска Генпрокуратуры РФ на 3,2 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: ВС РФ не поддержал прокуратуру в деле экс-мэра Владивостока Пушкарёва

Игорь Пушкарёв напомнил, что 9 августа 2019 года Верховный суд РФ в апелляции отказал Генеральной прокуратуре в ходатайстве о рассмотрении поданного ими иска в Тверском суде города Москвы и вынес решение о рассмотрении данного иска по месту нахождения ответчика — это или Приморский край, или Еврейская автономная область.

«Стало известно, что иск поступил в Советский суд города Владивостока. По поводу даты рассмотрения иска пока ничего не могут сказать, как и не знаю, будет ли процесс открытым. Обязательно сообщу, когда будут хоть какие-то подробности», — написал он на своей странице.

Также Игорь Пушкарёв повторил своё ранее озвученное мнение, что само существо иска является неправомочным, так как к его предъявлению у Генпрокуратуры нет никаких законных оснований.

«Отмечу, что и я, и мои адвокаты считаем, что никаких законных оснований для подачи иска нет, и именно их отсутствие явилось основным доводом для подачи Генеральной прокуратурой ходатайства о передачи иска на рассмотрение в Тверской суд», — пояснил Игорь Пушкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд отказал Генпрокуратуре в её просьбе рассмотреть иск к Игорю Пушкарёву в Тверском суде Москвы.