Магадан, 29 октября, 2019, 04:00 — ИА Регнум. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил разработать законопроект о вольном приносе золота, который бы регламентировал деятельность частных старателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

49gov.ru Юрий Трутнев и Сергей Носов

Читайте также: Колыма идёт на рекорд по добыче золота — зарплаты вырастут

Больше всего в новом законе заинтересованы жители Магаданской области, отметил полпред президента в ДФО.

«Мы готовим проект закона о вольном приносе. Нужна целая система, чтобы золото от вольного приноса скупали, сдавали на аффинаж, перерабатывали. Продумайте здесь, как это правильно организовать, чтобы механизм был эффективным и прозрачным», — поручил вице-премьер губернатору магаданской области Сергею Носову во время рабочей встречи на Колыме.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прибыл в Магаданскую область. Глава Колымы отчитался о социально-экономическом развитии региона. Прошёл ряд встреч, по которым даны поручения.