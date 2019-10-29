Благовещенск, 29 октября, 2019, 03:36 — ИА Регнум. Управленческие решения правительства Амурской области в сфере исполнения бюджетных обязательств привели к сокращению за год государственного долга региона на 1,6 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Согласно информации, обнародованной Минфином, общий государственный долг Приамурья на 1 октября 2018 года составлял 27,665 млрд рублей и был сформирован за счёт банковских (9,059 млрд рублей) и бюджетных кредитов (18,605 млрд рублей) при том, что регион не пользовался госгарантиями и государственными ценными бумагами.

К 1 октября 2019 года за счёт снижения кредитных обязательств перед банками на 917 млн рублей и бюджетных кредитов на 744 млн рублей общий долг удалось снизить на 1,662 млрд рублей, и в сумме он составил 26,003 млрд рублей.

В сравнении с показателями долга в сентябре государственный долг Приамурья остался без изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе регион показал отсутствие динамики в государственном долге — ни снижения, ни накопления отмечено не было.