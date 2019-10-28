Вашингтон, 29 октября, 2019, 00:04 — ИА Регнум. Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на некий «осведомленный» источник.

Море

Напомним, что власти США объявили о ликвидации аль-Багдади, который уже долгое время мало кого интересовал и фактически ничем не руководил. По словам президента США Дональда Трампа, аль-Багдади во время штурма его дома американским спецназом «Дельта» привел в действие пояс смертника, и «от него мало что осталось», но тем не менее американские спецназовцы сделали некие идентификационные тесты прямо на месте и убедились, что это был действительно номинальный главарь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Затем дом, который штурмовали американцы и в котором якобы погиб аль-Багдади был подорван американской авиацией. Останки террориста американские военные сбросили в море, и перед захоронением над телом были проведены религиозные обряды по исламской традиции.

Одновременно с этим председатель Объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты избавились от тела аль-Багдади «должным образом».