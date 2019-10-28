Минск, 28 октября, 2019, 23:14 — ИА Регнум. На Кобыляцкой горе в районе белорусского города Орша возле памятника жертвам так называемых «сталинских» репрессий установлен памятный знак в честь погибших там поляков. В церемонии приняли участие представители посольства Польши в Минске, непризнанного властями Белоруссии Союза поляков и местная русофобская общественность. Перед церемонией в костёле святого Иосифа состоялся молебен.

Польский флаг

«Памятник возник благодаря пожертвованиям добрых людей, которые хотят, чтобы память о репрессиях осталась и чтобы помнили об этих преступлениях коммунистических властей», — заявил «Польскому радио» активист Союза поляков Белоруссии потомок репрессированных Игорь Станкевич.

Памятный знак на месте захоронения был установлен в 2018 году, но надписи на нём сделаны на русском, белорусском, английском и иврите. Надписи на польском языке не было. На новом памятном знаке надписи на польском и белорусском языках. При этом город Орша назван «Воршей».

В 1982 году во время строительства железнодорожной магистрали в районе селения Кобыляки было обнаружено захоронение 52 человек, убитых выстрелами в затылок. Во время «перестройки» общество «Мемориал» объявило их жертвами сталинских репрессий, хотя вполне возможно, что эти люди были расстреляны нацистами во время оккупации 1941−1944 годов.

Потомки репрессированных в разных местах в период 1937—1938 годов, стали прибивать в этом месте к деревьям таблички с их именами и фотографиями. Несмотря на то, что никаких захоронений, кроме 52 человек не обнаружено, количество жертв выросло сначала до 1500, позже — до 1750, потом стали говорить о 1900. Хотя опознание жертв не проводилось, сейчас в рукопожатных кругах принято считать, что в Кобыляках захоронены 1 135 белорусов, 505 поляков, 40 евреев, а также русские, литовцы, латыши и украинцы.