Вашингтон, 28 октября, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат «защищать» нефтяные месторождения в Сирийской Арабской Республике и «ответят» на любые попытки других сторон взять над ними контроль. Соответствующее заявление Эспер сделал сегодня, 28 октября, на пресс-конференции.

Defense.gov Американские солдаты в Сирии

«США будут поддерживать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии… Вооружённые силы США будут давать серьёзный ответ любым силам, которые будут им угрожать», — сказал Эспер.

Глава Пентагона пояснил, что США якобы хотят предоставить доступ к данным ресурсам арабо-курдским «Сирийским демократическим силам», которых сами американцы и контролируют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России обнародовало информацию о том, что США беззастенчиво торгуют контрабандной нефтью, которую добывают на захваченных в Сирии месторождениях.