Дамаск, 28 октября, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Процесс отвода курдских вооружённых формирований от турецко-сирийской границы продолжается в соответствии с условиями российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, сообщил 28 октября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Kurdishstruggle

По информации Центра, военная полиция РФ продолжает патрулирование зоны, прилегающей к границе Турции и обеспечивает процесс отвода курдских отрядов.

«В настоящее время отвод курдских отрядов самообороны продолжается», — сказал Алексей Бакин.

Начальник Центра сообщил, что 28 октября подразделения российской военной полиции проводили патрулирование по маршрутам Каракозак-Кобани-Коран; Камишлия-Факира и Камишлия-Сималька.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с положениями российско-турецкого меморандума о взаимопонимании по Сирии, российская военная полиция обеспечивает отвод курдских отрядов на 30 км от турецкой границы.

Напомним, меморандум, подписанный в Сочи президентами Путиным и Эрдоганом, остановил боевые действия в рамках турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.