Париж, 28 октября, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Стрельба у мечети в Байонне — неслыханный теракт, несовместимый с принципами политического движения «Национальное объединение», заявила 28 октября лидер движения Марин Ле Пен на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

По её словам, случай в Байонне является преступлением, к которому надо отнестись с максимальной строгостью.

«Теракт против мечети в Байонне — неслыханный акт, полностью противоречащий ценностям, провозглашаемым нашим движением. К таким преступлениям надо относиться предельно строго», — написала Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября 84-летний мужчина устроил стрельбу и бросил самодельную бомбу у мечети в городе Байонне. Он ранил двух человек, пытался бежать, но был задержан полицейскими.

Позднее СМИ сообщили, что ранее нападавший участвовал в местных выборах от движения, возглавляемого Ле Пен.