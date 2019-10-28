Милан, Италия, 28 октября, 2019, 21:18 — ИА Регнум. В первом квартале 2019 года объем уклонения от уплаты налогов в Италии вырос на 3,8% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, передает Adnkronos в понедельник, 28 октября, со ссылкой на данные экспертного исследования.

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Быстрее всего уровень уклонения от уплаты налогов растет в экономически благополучных северных регионах страны, там повышение составило 5,1%.

Годовой уровень уклонения от уплаты налогов в Италии — 181,4 млрд евро, отметили эксперты.