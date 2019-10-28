Москва, 28 октября, 2019, 21:07 — ИА Регнум. То, что в РФ позволят строить жилье ближе к аэропортам, похоже на инициативу, которую могли лоббировать застройщики, так как для них это откроет большие перспективы по строительству жилья рядом с аэропортами. Об этом 28 октября заявила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Наталья Тарасова.

Pexels.com Жилой дом возле аэропорта

«Спрос на такое жилье будет зависеть от его стоимости, но, скорее всего, это будут сравнительно недорогие квартиры. Покупать такое жилье будут либо люди, заинтересованные в близости аэропортов, либо те, кому небольшая цена важнее расположения», — пояснила Тарасова.

Но есть большие сомнения в том, что в таких зонах будет комфортно жить, добавила адвокат: «Меняются правила определения уровня шума, а не сам уровень. Другими словами, шум от полетов будет ощущаться точно так же, как и всегда, но по документам он станет ниже».

Напомним, что председатель правительства Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору изменить оценку уровня шума вблизи аэропортов. Как сообщают СМИ, это позволит расшить территорию для строительства в близких к аэропортам зонах.