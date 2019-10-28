Новосибирск, 28 октября, 2019, 17:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области из-за заболевания детей ОРВИ и гриппом временно закрыты 31 детский сад и одна школа, сообщил в ходе оперативного совещания сегодня, 28 октября, глава областного министерства образования Сергей Федорчук.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Здание детского сада

На прошедшей неделе по той же причине была временно приостановлена деятельность четырех школ.

«По средним профессиональным образовательным учреждениям ситуация пока стабильная», — цитируют «Все новости Новосибирской области» Федорчука.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов никак не прокомментировал информацию министра образования, против гриппа в Новосибирской области привито 76% от необходимого, в плановом порядке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Новосибирской области по итогам недели с 14 по 20 октября не превышал эпидемический порог.

В текущем году против гриппа планируется привить не менее 54% жителей региона (более 1,5 млн человек).