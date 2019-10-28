Санкт-Петербург, 28 октября, 2019, 16:09 — ИА Регнум. С 1 ноября в Северной столице приступят к праздничному оформлению города к Новому году и Рождеству Христову. Работы по украшению города планируют завершить в три этапа — к первому, десятому и 20 декабря. Об этом сообщает 28 октября комитет Смольного по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогоднее освещение в декабре 2018 года

Всего в список на преображение к новогодним праздникам попали порядка 177 адресов, среди которых самые популярные места народных гуляний и праздничных мероприятий во всех районах города.

В частности, в этом году значительно увеличен объем оформления Адмиралтейского, Выборгского, Калининского, Красногвардейского, Невского, Приморского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга. В том числе, в программу оформления включены районы новостроек — Шушары и Парнас.

«Всего в городе будет установлена 61 искусственная ель. Из них главная ель высотой 25 метра на Дворцовой площади, 16 елей высотой 20 метров и 45 елей высотой 14 и 8 метров», — говорится в сообщении комитета.

Специалисты займутся световым обрамлением моста Декабристов и Крюкова канала, по-новому будут освещены Исаакиевская и Казанская площади, обновят оформление Пулковского шоссе. Также праздничный облик приобретут Володарский мост и Северная площадь.

Всего в Петербурге будет установлено более 3 500 элементов праздничного оформления, что на 30% больше, чем в прошлом году.

«В этом году объем финансирования на централизованное оформление составил порядка 337 миллионов рублей, что составляет на 7% больше прошлогоднего. Это позволит реализовать ряд новых проектов оформления», — отмечают в комитете.

Наконец, в начале декабря город на Неве украсят праздничными плакатами, для чего будет задействовано 200 сторон рекламных конструкций. Трансляция новогоднего видеоролика будет осуществляться на 16 экранах на улицах Петербурга.