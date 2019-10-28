Москва, 28 октября, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Первый саммит «Россия — Африка», который на прошедшей неделе состоялся в Сочи, показал несостоятельность политики изоляции РФ, проводимой Западом. Об этом сегодня, 28 октября, на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил заместитель директора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров.

Kremlin.ru Владимир Путин на саммите Россия – Африка

Читайте также: Россия выигрывает Африку: причины успеха Москвы в гонке за континент

Дипломат подчеркнул, что попытки западных стран изолировать Россию не просто провалились, а имели обратный эффект — Запад сам оказался в изоляции. Озеров напомнил, что для участия в российско-африканском саммите приехали представители всех 54 признанных государств Африканского континента.

«Это весомый результат, на который я хотел бы обратить внимание западных коллег в контексте политики изоляции России, — приводит ТАСС слова дипломата. — Потому что сегодня скорее Запад оказался в изоляции из-за своей политики изоляции».

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси состолось первое в истории российско-африканских отношений мероприятие — саммит «Россия — Африка». В саммите приняли участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств.