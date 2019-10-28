Москва, 28 октября, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Арктическая зона России вносит до 10% ВВП страны, но в то же время отличается низкими показателями, характеризующими качество жизни. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 октября заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков на парламентских слушаниях по подготовке проекта стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года.

Жилой дом в арктической зоне

«С одной стороны, имея не более чем 1,5% населения страны, Арктическая зона даёт почти 10% ВВП за счёт сектора нефте‑ и газодобычи. 10% всех инвестиций, приходящихся на страну. Демонстрирует очень высокие темпы роста производительности труда и заработной платы», — заявил Крутиков.«С другой стороны, это регион, в котором значительно выше уровень бедности, безработицы. Все ключевые показатели, характеризующие качество жизни, хуже среднероссийского уровня. Как результат — сокращение численности населения, которое за последние 15 лет составило 300 тыс. человек», — продолжил он.По его словам, разрыв между вкладом Арктики в экономическое развитие страны и качеством жизни живущего там населения станет ключевым внутренним вызовом, который России предстоит решать в течение ближайших 15 лет.

В частности, в разделе проекта стратегии, посвященном решению задачи повышения качества жизни в Арктической зоне РФ до среднероссийского уровня, учтена необходимость предоставления молодым семьям в Арктике ипотеки по сниженной ставке с целью приобретения жилого помещения на первичном рынке.

Эти меры аналогичны тем, которые ранее были предложены президентом Российской Федерации для молодых семей, проживающих на территории Дальневосточного федерального округа.