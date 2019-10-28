Тбилиси, 28 октября, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Хакеры атаковали официальные грузинские порталы, в том числе сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили, на котором появилась фотография Михаила Саакашвили на фоне грузинского флага и с надписью I'll be back («Я вернусь»).

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

На страницах государственных ведомств, органов местного самоуправления и различных официальных структур также было размещено фото экс-президента, который заочно был осужден в Грузии за коррупцию и злоупотребление служебным положением на три и шесть лет лишения свободы.

В данное время сайт президента Грузии не работает.

Напомним, Саакашвили, проживающий на Украине, регулярно встречается оппозиционерами из Грузии и обещает вернуться домой и свергнуть нынешнюю власть.