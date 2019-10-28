Москва, 28 октября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. В ближайшее время в Москву придет похолодание. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи утепляются

Синоптики утверждают, что период аномально теплой погоды закончился, в столицу пришел холодный атмосферный фронт. Температура будет понижаться примерно до 0 °C, по ночам ожидаются заморозки. Возможны осадки в виде снега и дождя.

В понедельник 28 октября местами возможен небольшой дождь, температура воздуха — около 8 °C, порывы ветра — до 15 м/с.

Во вторник ожидаются небольшие осадки, температура днем — 6 °C.

Со второй половины недели значения средней суточной температуры будут на 2−3°С ниже климатической нормы. На тротуарах и дорогах может образоваться гололед.

В среду прогнозируются осадки, местами порывы ветра до 15−20 м/с, температура воздуха — не выше 3 °C. 31 октября и 1 ноября также ожидаются осадки и низкая температура воздуха — 2−4°С.

Напомним, ранее ГИБДД Москвы рекомендовало автомобилистам сменить летние покрышки на зимние в связи с возможным обледенением дорожного покрытия.