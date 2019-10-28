Белград, 28 октября, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Помогая Сербии и поставляя ей военную технику, руководство России исправляет ошибки, допущенные предшественниками в девяностых годах, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 28 октября, комментируя проведение совместных военных учений двух стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Как сообщалось ранее, военные двух стран провели первые в истории совместные учения. Участие в них принял министр обороны Сербии Александр Вулин.

«Помогая сегодня Сербии, проводя совместные учения, поставляя современную военную технику, в том числе совершенные системы противовоздушной обороны, готовя кадры для сербской армии, руководство нашей страны поступает совершенно правильно, по-государственному. И комплексы С-400 в Сербию надо будет обязательно поставить.

Сербии предстоят ещё очень нелегкие времена, нерешённой остаётся важнейшая проблема её суверенитета — проблема Косово, косовары ситуацию обостряют, Запад их поддерживает…

Не могу в этой связи не вспомнить предательство Бориса Ельцина, запретившего поставку в Сербию комплексов С-300 накануне натовских бомбардировок этой страны. Он ещё и в разговорах с президентом США Биллом Клинтоном себе это в заслугу ставил. Это было преступление и против Сербии, и против интересов России. Оно навеки записано в иудин счёт ельцинского режима.

Выстраивая дальнейшие отношения с Сербией, Россия неизбежно будет упираться и в другие последствия той политики, которую наша страна проводила в 1990-е и в начале 2000-х. Это — участие Белграда в программах сотрудничества с НАТО, его стремление сделать Сербию членом ЕС. Надеюсь, однако, что здесь Белградом будут со временем сделаны необходимые для сохранения сербской независимости и суверенности поправки. На этом, западном, пути ничего хорошего Сербию не ждёт. А другой выбор, повторю, придётся серьёзно защищать», — отметил Михаил Демурин.