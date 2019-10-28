Магас, 28 октября, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Самый высокий уровень безработицы в Российской Федерации по итогам июня-августа 2019 года был зафиксирован в Ингушетии — 26,2%. В Чечне этот показатель вдвое меньше — 13,4%, в Северной Осетии — 12,6%, в Дагестане — 11,7%, Кабардино-Балкарии — 9,71%, Карачаево-Черкесии — 9,6%.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

И только Ставрополье с показателем 4,8% значительно оторвалось от своих соседей по округу.

Как отмечено в исследовании РИА Рейтинг, во всех субъектах СКФО по сравнению с тем же периодом 2018 года зафиксировано снижение уровня безработицы, кроме Кабардино-Балкарии, где отмечено его повышение на 0,3%, Дагестана (1%), Северной Осетии (3,7%).

При этом число безработных на 100 открытых вакансий в Ингушетии — самое большое в России — 31 740. В Чечне этот показатель равен 3936, В Северной Осетии — 3032, в Кабардино-Балкарии — 1142, Карачаево-Черкесии — 887. Лучше всех ситуация на Ставрополье, где этот показатель составил 222.

Стоит отметить, что один из субъектов СКФО также установил антирекорд в РФ по количеству времени, в течение которого безработные граждане находят работу. Так, в Северной Осетии среднее время трудоустройства составляет 11, 3 месяца.