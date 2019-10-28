Москва, 28 октября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Казбек Коков, официально вступивший в должность главы Кабардино-Балкарской республики 3 октября 2019 года, ответил на несколько вопросов корреспондента ИА REGNUM.

Фото предоставлено пресс-службой Администрации Главы КБР Казбек Коков

Как вы ощущаете себя в статусе уже не исполняющего обязанности, а официального главы Кабардино-Балкарии?

Продолжаю ту же работу, которую делал в качестве исполняющего обязанности. Мы всегда разделяли ответственность и доверие и президента, и народа, которое было выражено через парламент республики. Мы уверены в своих силах, будем работать и оправдаем это доверие.

Вы никогда не теряли связи с регионом, и всегда были в курсе всех проблем и нужд Кабардино-Балкарии. С Вашей точки зрения, какие задачи являются на сегодня наиболее важными?

Основные задачи — это реализация Указов президента России. Потому что они направлены на улучшение качества жизни людей. И мы будем реализовывать эти указы в полном объеме, с самым высоким качеством.

Руководитель проекта ОНФ «Регион заботы» Анна Федермессер очень хорошо отзывается о том, как в Кабардино-Балкарии реализуется Национальный проект «Здравоохранение» в части организации паллиативной помощи. Расскажите об этом, пожалуйста.

Сегодня у нас создано отделение паллиативной помощи на базе Республиканского диагностического центра. Это пока около 15 мест. Мы продолжаем эту работу, планируем в этом же отделении развернуть ещё 5 мест. Я сам его посещал, общался с пациентами. Они высоко оценивают качество услуг. Кроме того, будут созданы ещё два таких отделения, одно — на базе Межрайонной многопрофильной больницы — на 10 мест, и на базе Районной больницы в селе Заюково — на 15 мест. Всего будет 49 паллиативных коек. Мы развиваем и патронажную паллиативную службу. Закупили оборудование на сумму около 3,5 млн. рублей, это портативные концентраторы кислорода, транспортные аппараты ИВЛ и другая современная техника, которая позволяет осуществлять уход за больными с тяжелыми заболеваниями на дому.

Каковы Ваши кадровые планы после официального вступления в должность? Ждать ли Кабардино-Балкарии «кадровых потрясений»?

Потрясений не будет. Но в ближайшие дни будет внесена структура нового правительства республики, и, соответственно, будут назначены и новые люди. И я думаю, что их будет немало.

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