Психолога, члена международной Профессиональной психотерапевтической лиги Ирину Гуренкову жестокость группировки «Исламское государство» совершенно не удивляет.

Ирина Петровна, боевики «ИГ» уже совершили несколько убийств заложников «под камеру». И опубликовали в интернете. Одним хотят показать свой «героизм». Вторых — запугать. А еще есть какие-то причины для демонстрации жестоких расправ?

С моей точки зрения, они показывают, что самым «честным» образом отрабатывают вложенные в них деньги. Это и есть основной мотив: отчитаться перед своими спонсорами. При этом, конечно, надо набить себе цену. Одно дело — совершить «простое убийство», скажем, расстрелять мирного заложника. Другое — перерезать ему горло, неспешно, чтобы оператор успел увековечить все это «для истории». Наверное, звучит цинично, но все это — действительно что-то вроде бухгалтерского видеоотчета за полученный аванс. А то, скажем, захватят населенный пункт, перестреляют всех жителей, но ведь рапорт «об успехах» надо подкреплять документально. В сегодняшнем мире, к сожалению, уже привыкли к сообщениями о зверствах и массовых убийствах. Здесь же — вот вам жертва, кровь и страшная смерть. Банальный принцип сочинения сценария «блокбастера»: всю планету разрушили, человечество погибло, но зритель остается равнодушным до тех пор, пока ему в деталях не покажут, как из-под завалов спасают ребенка.

Так и боевики адресуют свой посыл конкретным людям. Одни должны прийти в восторг и увеличить финансирование террористов, другие — перепугаться за судьбу отдельно взятого человека. Нашлись западные эксперты, которые пришли к выводу: «ИГ» ведет свою войну не столько чисто военными методами, сколько информационными. Помните, как в фильме «Чапаев» белые шли в строю «психической атаки»? Ну, вот и боевики «ИГ» хотят выглядеть точно так же.

«Инвесторы» группировки «Исламское государство» хорошо известны, это и Катар, и другие ближневосточные друзья Америки. Надо ли говорить, что породили «ИГ» в Вашингтоне: Соединенные Штаты всегда исповедовали идею о том, что мировое господство завоевывается чужими руками. Для этого надо лишь натравить «хороших туземцев» на «туземцев плохих»: дать им денег, снабдить оружием и обеспечить пропагандистское прикрытие. Сценарий никогда не меняется, раз и навсегда миру предложено считать купленные американцами группировки некими прогрессивными организациями, поднявшимися на борьбу за демократию. Впрочем, проблемы у Соединенных Штатов возникают быстро, их подопечные принимаются исполнять им песню со словами «По ниточке, по ниточке ходить я не желаю». Затем очередной президент объявляет вышедших из повиновения марионеток террористами, торжественно объявляет им войну и обещает, что они поплатятся за расправы с невинными заложниками. На вопрос, кто же породил этих убийц, Вашингтон всегда отвечает: кто угодно, не виноватый я. И все должны ему верить.

Есть фотографии, на которых фашистские солдаты или украинские националисты в годы Великой Отечественной, позируя, приставляют пистолет к виску взятого в плен. И делали они это не для устрашения, а так, «на добрую память». Аналогии с боевиками «Исламского государства» уместны?

Задача одна: показать, как легко мы казним своих противников, какие мы страшные и как нас следует бояться. То, что сегодня называется «пиар-акция», не больше и не меньше. Сегодня ведь надо взять камеру, найти ракурс, затем запустить отснятое в интернет — на нынешних боевиков работают профессионалы.

Среди боевиков, о которых мы говорим, полно и европейцев, и вообще, «детей разных народов». Каким должен быть человек, способный равнодушно перерезать горло пленному?

Молодым глупым фанатиком. Тем, кому в голову вбили некую идею, и чем эта идея проще, тем лучше. Погибнешь — попадешь в рай. Если ты воин «джихада», в этом раю тебе автоматически предоставят дом в 70 комнат, в каждой из них по 70 кроватей и на каждой из них героя ожидает гурия. Мечта всей жизни, все вопросы решены, так вперед, бравый «джихадист»!

Как сообщают западные журналисты, боевики «ИГ» вербуют подростков — и весьма успешно. Обрабатывать их начинают сразу: заставляют присутствовать на публичных казнях и дают манекены, чтобы потренироваться в перерезании горла. И что будет с ними потом, когда они станут взрослыми?

Если тебе дадут в руки нож и предложат зарезать человека, ты этого делать не станешь. Хотя бы потому, что у тебя присутствует внутренний барьер, о других причинах я не говорю. А дети — без социальных навыков, они существа жестокие, им все равно. Они находятся в окружении взрослых, которые перерезают глотку мирным жителям, соответственно, поступают так же. О каких-то угрызениях совести, которые дети якобы должны испытывать в этом случае, говорить бессмысленно. Если даже подросток не погибнет в этом «джихаде», то вписаться в социум, став взрослым, уже не сможет: травма, которую он получил, — это на всю жизнь.

Как уверяют, завербованным из бедных арабских семей подросткам боевики ежемесячно платят по 400 долларов. Разве «борцы за идею» не должны делать этого бесплатно?

Молодец, скажут его родители, зарабатывает на пропитание семьи. Одним словом, добытчик, которым родственники обязаны гордиться. Кто-то думает, что примутся отговаривать и осуждать его? В старые времена разбойники в набеги тоже не из любви к искусству ходили: опять же требовалось кормить близких.

Кажется, у «видеорасправ» есть еще одна задача: подогреть антимусульманские настроения на Западе. При том что, к примеру, в Соединенных Штатах они и так зашкаливают. Теперь же, скажем, «простой американец» после просмотра кадров казни своего соотечественника видит на улице «бородача», подбегает к нему и пыряет ножом…

Это еще одна цель видеосъемок. Как только начнутся «суды Линча» — как в Америке, так и в Европе, — поднимется жуткий крик на тему «Мусульман бьют, начинаем всеобщий „джихад“, все под наши знамена!». Одноцелевого посыла не бывает, мишеней должно быть несколько. Боевики, которые занимаются подобным «пиаром», могут быть не семи пядей во лбу, но такие вещи их пониманию доступны. Или же они действуют по тупому принципу «Посмотрим, что выйдет, — а из этого извлечем для себя пользу».

Нескольких заложников боевики «Исламского государства» уже казнили «под камеру». И что дальше?

Продолжат убивать. Коллективную казнь, как сообщали газеты, они уже устраивали, при этом режиссеры — именно без кавычек — для нагнетания напряжения использовали спецэффекты типа замедленной съемки. Так что теперь жертвами станут выбирать женщин и детей — потому что пропагандистскую кампанию надо вести по законам жанра, по нарастающей, доводить публику до точки кипения. Кстати: а что, на Украине не режут? Режут, только не делают «видеороликов». Говорить с такими людьми нельзя, говорить — гипотетически — следует с теми, кто их финансирует. Но — тоже бессмысленно, для «спонсоров» война — выгодное и прибыльное дело. Организация конфликтов в мире стала чисто деловым предприятием, оно должно приносить доход поставщикам оружия, бизнесменам, желающим получить нефть, газ, алмазы, да все, что сегодня в цене.

Человеческая жизнь? Ни заказчики, ни исполнители не ставят ее и в грош.