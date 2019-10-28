Кигали, 28 октября, 2019, 08:42 — ИА Регнум. В то время как Россия обязалась оказать поддержку в реализации проектов в сфере атомной энергетики в ряде африканских стран, лидеры оппозиции Руанды раскритиковали подобное сотрудничество восточноафриканской страны с РФ. Об этом передает газета Mtanzania.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Республики Руанда Полем Кагаме. Сочи. 2019

По информации издания, по итогам саммита «Россия — Африка», прошедшего в Сочи, Руанда вошла в число стран африканского континента, заключивших соглашение о ядерном сотрудничестве с Россией.

В ответ на это лидер Демократической партии зеленых Руанды Фрэнк Хабинеза выступил против плана правительства страны по строительству атомной электростанции при поддержке России, отметив, что данный проект подвергает граждан Руанды «потенциальной опасности».

В интервью ВВС Хабинеза отметил, что его партия не поддерживает сотрудничество Руанды и России.

«Несмотря на Венскую конвенцию о ядерной безопасности, которую подписала Руанда, лидеры страны все равно приняли решение о сотрудничестве с РФ по строительству атомной электростанции в стране», — заявил он, добавив, что «в парламенте мы (партия зеленых) не поддержали законопроект о начале использования ядерной энергетики в Руанде, нам рано это начинать, так как везде, где бы ни была построена атомная электростанция, она приносила вред гражданам и нации в целом».

Журналисты отмечают, что, несмотря на протесты «зеленых», проект был одобрен парламентом Руанды, а в 2018 году соглашение о строительстве атомной электростанции в Руанде было подписано с российской корпорацией Росатом. Соглашения с компанией также заключили правительства Кении, ЮАР и Нигерии, передает издание.