Зеленодольск, Татарстан, 28 октября, 2019, 08:03 — ИА Регнум. В Зеленодольске (Татария) началось рассмотрение иска исполкома и прокуратуры о лишении родительских прав родителей, которые воспитывают пятерых детей, но не могут их прокормить. Одна из девочек в возрасте девяти лет весила всего 7 кг. Слушания по делу продолжатся в ближайшее время, а пока по трём детям родителей ограничили в правах, а девочка-инвалид с дистрофией помещена в хоспис в Казани. Об этом деле рассказал телеканал «Татарстан 24».

Алексей Корзухин. Девочка. 1877

Мать детей в суде заявила, что детей голодом не морит, а просто не может прокормить их. Троих старших детей уже определили в приют после вступления в законную силу решения суда об ограничении родительских прав.

Когда весной 2019 года медики посетили семью К., то обнаружили, что одна из девочек находится в крайней степени дистрофии — её вес в девять лет было всего семь килограммов. По нормам ВОЗ, 7 кг — это нормальный вес для шестимесячного ребёнка, а не девятилетнего.

Было принято решение о госпитализации. Девочку, уже имеющую диагноз ДЦП и инвалидность, поместили в стационар, из которого позднее перевели в хоспис. Ребёнка, как признаются сами медики, удалось откормить до 11 килограммов, но скоро ему возвращаться «в семью», и врачи переживают, что там он снова будет голодать. Органы опеки на сегодня готовят материалы по передаче девочки в дом-интернат.

Помимо девочки-инвалида и троих детей, помещённых в приют, у семьи в мае 2019 года родился ещё один ребёнок. Его судьбу также должен решить суд. Родители нигде на постоянной основе не работают, но настаивают на том, чтобы младенца оставили на их попечении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области женщину, которая довела приёмного ребёнка до истощения, в октябре 2019 года осудили почти к шести годам лишения свободы. Ребёнка с его согласия передали в другую семью.