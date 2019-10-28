Кемерово, 28 октября, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Губернатор Сергей Цивилёв очень активен в социальных сетях. То он публично критикует своих подчинённых во «ВКонтакте», то поддерживает различные флешмобы.

Vk.com/wall-165851579_11931?w=wall-165851579_11931 Скриншот стены страницы Сергея Цивилёва в «ВКонтакте»

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На днях глава Кузбасса решил поддержать акцию «Смеющиеся портреты», которую запустила его супруга Анна Цивилёва.

«Недавно прочитал про метод «Хохочущих фотографий». Этот метод поддерживает позитивное отношение к себе и жизни, — объяснил в своём Instagram Сергей Цивилёв. — Моя супруга запустила флешмоб, в котором предложила своим подписчикам делиться фотографиями, где они весёлые и счастливые, и выкладывать их с хештегом #смеющиесяпортреты. Я тоже присоединяюсь к акции».

https://www.instagram.com/p/B4FL1dGIWu1/

Под постом же подписчики цитируют строки, написанные Николаем Некрасовым в «Железной дороге»:

«Жальтолько — житьв этупорупрекрасную

Уж не придется — ни мне, ни тебе».

Сергей Цивилёв, в свою очередь, опубликовал целую подборку фото себя улыбающегося и смеющегося. Есть даже с собачкой.

Instagram.com/p/B4FL1dGIWu1 Скриншот стены страницы Сергея Цивилёва в Instagram

Про любовь к четвероногим Сергей Цивилёв сообщил ещё во время выборов губернатора в 2018 году, когда он искал хозяйку потерявшейся собаки.

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Vk.com/wall-165851579_11931?w=wall-165851579_11931 Скриншот стены страницы Сергея Цивилёва в «ВКонтакте»

А совсем недавно Сергей Цивилёв с супругой принимал участие в новой кулинарной программе «Своя кухня» на телеканале «СТС Кузбасс».

«Варили уху из трёх видов рыбы и запекали картофель в фольге», — поделился с подписчиками он.

Www.instagram.com/p/B37JxVooWff Скриншот стены страницы Сергея Цивилёва в Instagram

Правда, далеко не все положительно оценили и эту инициативу.

«Дел-то нет в области больше, как в рабочий день уху варить», — написал один из подписчиков.

Летом Сергей Цивилёв активно выкладывал фото и видео по итогам своего посещения отдалённых районов региона, куда он добирался на мотоцикле.

При этом ещё в феврале фонд «Петербургская политика» опубликовал исследование аккаунтов губернаторов в соцсетях, по данным которого соцсети губернатора Кузбасса Сергея Цивилева оказались очень даже хороши. При этом отмечалось, что значительная часть комментариев под его постами носит негативный характер, а попытки работать с ними не предпринимаются.

Как сообщало ИА REGNUM, совсем недавно губернатор Кемеровской области «настоятельно» рекомендовал чиновникам региона изучать комментарии в соцсетях и своевременно реагировать на них.