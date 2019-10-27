Москва, 28 октября, 2019, 02:58 — ИА Регнум. Опубликованы данные исследования занятости населения в России. Регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, сообщает Росстат.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

Регионом с самым высоким значением показателя оказалась Ингушетия. В этом регионе безработица составила 26,2%.

Отношение численности безработных к численности рабочей силы в июле 2019 г. было 4,5%. Количество официально зарегистрированных граждан ищущих работу — 3,3 млн человек. Средний возраст безработного в России — 35,5 лет.

Напомним, 21 октября руководитель петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя итоги опроса HeadHunter, заявил о том, что нужно ожидать роста количества незанятых граждан в России.

Одна из главных причин роста безработицы, по мнению эксперта, в том, что на рынке труда будут оставаться так называемые «предпенсионеры».