Москва, 27 октября, 2019, 23:34 — ИА Регнум. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства Дмитрий Смирнов заявил, что феминистки пишут об избиении жены рязанским священнослужителем, потому что хотят отдавать детей в семьи гомосексуалистов, об этом 27 октября сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Иван Шилов ИА REGNUM Протоиерей Димитрий Смирнов

«Они муссируют эти темы и при этом врут направо и налево. Просто это фейки такие. И по телевизору — насилие в семье, насилие в семье. Им нужно создать структуру, которая без суда и следствия будет входить в семью, ее разорять, отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам», — подчеркнул Смирнов в интервью радиостанции.

Священник отметил, что подобная цель уже достигнута в Соединенных Штатах и Бельгии, где открыто предоставляют услуги суррогатного материнства.

Напомним, 27 октября священник из Рязани Владимир Покровский, как сообщили родственники его жены, избил свою супругу: сломал ей нос, а также оставил ушибы по всему телу.

Священнослужитель отверг все обвинения, заявив, что его жена просто упала в подъезде, а заявление в полицию подала после того, как послушала советы родственницы.