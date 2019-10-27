Москва, 27 октября, 2019, 20:17 — ИА Регнум. Церемония открытия памятника народному артисту РСФСР Николаю Караченцову состоялась на Троекуровском кладбище в Москве в день его 75-летия. Видео торжественного мероприятия опубликовано на телеканале РЕН ТВ.

Максим1625 Николай Караченцов в опере «Юнона и Авось»

На церемонии открытия памятника актеру театра и кино присутствовали директор, сотрудники и артисты театра «Ленком», в котором Караченцов служил с 1967 года, а также его родные и близкие.

«Год назад не стало нашего друга, нашего великого артиста. Он прожил высоко творческую жизнь, это был человек уникальных качеств, очень любил наш театр», — отметил директор театра Марк Варшавер.

По словам сына актера Андрея Караченцова, художественная концепция памятника родилась сразу же, так как ключевой работой отца в театре стала роль графа Рязанова в рок-опере «Юнона и Авось». Скульптура изображает сцену, в которой Рязанов молит о прощении у Бога и у народа, за то, что не смог довести свое дело до конца. На подножии постамента выгравированы последние слова героя спектакля: «Прости меня, земля, что я тебя покинул».

Напомним, советский и российский актёр Николай Караченцов скончался, не дожив одного дня до своего дня рождения, 26 октября 2018 года, после продолжительной болезни, которая была вызвана черепно-мозговой травмой, которую артист получил во время автомобильной аварии в Москве 28 февраля 2005 года. В этом году, 27 октября, актёру исполнилось бы 75 лет.