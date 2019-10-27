МЧС о повреждении газопровода на Урале: угрозы взрыва нет
Екатеринбург, 27 октября, 2019, 19:14 — ИА Регнум. В свердловском Североуральске нет угрозы взрыва на месте повреждённого участка газопровода. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
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Повреждённый газопровод
Участок, который протаранил лесовоз, был перекрыт. Идёт подготовка к ремонтным работам.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером. Лесовоз снёс часть газопровода. Без газа остались более 37 тыс. человек. Также десятки тысяч людей сейчас без отопления — две работающие на газе котельные оказались обесточены.