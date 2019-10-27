Североуральск, Свердловская область, 27 октября, 2019, 18:47 — ИА Регнум. В Свердловской области город Североуральск и пригороды остались без газа. Под отключение попали 2825 жилых домов, в которых проживают 37 043 человека, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Причиной стало то, что лесовоз повредил газопровод диаметром 426 мм. Это произошло недалеко от посёлка Третий Северный. Участок перекрыт.

Идёт подготовка к ремонтным работам. Задействованы 21 человек и шесть единиц техники.