* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 27 октября, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, об этом 27 октября глава Белого дома рассказал в обращении к нации.

Дональд Трамп

«Абу Бакр аль-Багдади мертв. Он умер как трус, убегая и плача», — заявил Трамп, добавив, что мир теперь стал намного безопаснее.

Глава Белого дома отметил, что скрываясь от преследования вооруженных сил США главарь террористов покончил жизнь самоубийством. Ни один американский военный не пострадал.

В завершении обращения Трамп поблагодарил Сирию, Россию, Ирак, Турцию, а также сирийских курдов за то, что они сыграли свою положительную роль в уничтожении лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.