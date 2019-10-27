Советская Гавань, Хабаровский край, 27 октября, 2019, 16:50 — ИА Регнум. В Советской Гавани (Хабаровский край) сложилась непростая ситуация. Район фактически не может исполнять свои обязательства по важнейшим отраслям, так как возникли серьезные проблемы с исполнением бюджета. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

собственная работа Советская Гавань

Так, в IV квартале 2019 года в бюджет района ожидаются поступления в размере 173 млн рублей. Расходные обязательства бюджета района на первоочередные цели составляют в IV квартале 345,2 млн рублей. Покрыть такой дефицит району просто не откуда.

Также необходимо 162,2 млн рублей на зарплату и начисления бюджетникам, 43,3 млн рублей на коммунальные платежи. Ещё около 139,7 млн рублей нужно на прочие расходы, такие как питание в школах и детских садах, отпускные, проезд в отпуск и так далее. На возврат кредитов нужно 17 млн рублей.

Кроме того у района огромная просроченная кредиторская задолженность за топливо, которая составляет 439,5 млн рублей.

По неподтвережденным данным, районные власти обратились в правительство Хабаровского края за помощью. Чтобы элементарно выжить району нужно 188 млн рублей. Но правителдьство Хабаровского края пока молчит.