Иерусалим, 27 октября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал к созданию в стране «широкого правительства национального единства» об этом 27 октября сообщает Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Выступая перед кабинетом министров, Нетаньяху подчеркнул, что широкая коалиция необходима Израилю для обеспечения безопасности своего государства в сложных условиях, сложившихся в регионе.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля не смог сформировать правительство, поэтому этой проблемой в настоящее время занимается лидер коалиции «Кахон-Лаван» Бенни Ганц. В случае его провала, страну ждут третьи в 2019 году парламентские выборы.