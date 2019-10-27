Шанхай, Китай, 27 октября, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Основатель американской компании Tesla Илон Маск заявил, что затраты на строительство нового завода по производству электромобилей в Шанхае оказались на 65% ниже, чем при создании подобных производственных мощностей в США. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

(сс) jdlasica, Илон Маск

Американский бизнесмен рассказал, что строительство нового завода Tesla в Китае было произведено не только с минимальными затратами, но и в рекордно короткие сроки — предприятие было создано за 10 месяцев. Маск добавил, что открытие этого завода поможет Tesla перевыполнить план по поставке 360 тысяч электромобилей в 2019 году.

«Я не знаю других заводов такого масштаба, построенных за такой короткий промежуток времени. Gigafactory Shanghai станет примером для будущих заводов Tesla», — подчеркнул основатель Tesla.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре министерство промышленности Китая внесло американскую компанию Tesla в список одобренных производителей автомобилей. Это разрешение позволит Tesla запустить новый завод в Шанхае, ставший первым предприятием компании за пределами США.