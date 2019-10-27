Санкт-Петербург, 27 октября, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Следователь Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, заместитель транспортного прокурора Санкт-Петербурга и оперативник управления МВД по городу и Ленинградской области подозреваются в посредничестве при получении взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Следствием было возбуждено уголовное дело по статье 291.1 УК России («Посредничество во взяточничестве»). Следствие ходатайствовало об аресте сотрудника СК РФ Шиманского А. и оперативника МВД Лисового К. В отношении заместителя транспортного прокурора Петербурга Горного Т. следствие избирать меру пресечения не просило.

Однако суд отказался удовлетворять ходатайство следствия об аресте Шиманского и Лисового. Оба они были освобождены в зале суда. При этом защита подозреваемых просила о домашнем аресте, но суд вообще не счел нужными избирать меру пресечения.

По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.

Шиманский договорился с оперативником МВД Лисовым о том, что найдет лиц, которые могут повлиять на ход расследования, а также выступит посредником при передаче взятки. Лисовой на это согласился.

Первым правоохранители взяли Горного. Тот во всем признался и уже под контролем следствия привез взятку в сумму 19 млн рублей, из которых 18,9 млн рублей были муляжом, на встречу к Шиманскому. После передачи взятки Шиманский был задержан. Шиманский заявил, что будет сотрудничать со следствием.